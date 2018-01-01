Проволочный нагреватель открытого типа для барабанной печи сопротивления из нихрома марки Х20Н80 Ø 2,5 мм; 5,0 кВт; 220 В

Стоимость проволочного нагревателя формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость проволочного нагревателя формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

ЦЕНА СПИРАЛИ - ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

ЦЕНА СПИРАЛИ - ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

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Проволочные нагреватели из нихрома: незаменимый компонент для ваших проектов!

Мы являемся ведущим производителем и поставщиком высококачественных проволочных нагревателей из нихрома, предназначенных для широкого спектра промышленных и бытовых применений.

Наши нагреватели отличаются исключительной долговечностью, надежностью и равномерным распределением тепла.

Преимущества наших нагревателей из нихрома:

Изготовлены из высококачественного нихромового сплава, известного своей устойчивостью к коррозии и окислению

Обеспечивают равномерное распределение тепла для оптимальной производительности

Долговечны и надежны, что снижает потребность в обслуживании и замене

Подходят для различных промышленных и бытовых применений, включая печи, сушилки и нагревательные элементы

Области применения:

Наши проволочные нагреватели из нихрома широко используются в следующих отраслях:

Химическая промышленность

Металлургия

Электроника

Производство стекла и керамики

Пищевая промышленность

Фармацевтическая промышленность

Индивидуальный подход:

Мы понимаем, что каждый проект уникален, поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому заказу.

Просто укажите необходимые характеристики:

Мощность

Напряжение

Диаметр спирали

Длину хвостов для подключения

Доставка по всей России:

Мы доставим ваш заказ в любую точку России в кратчайшие сроки.

Закажите наши проволочные нагреватели из нихрома сегодня и убедитесь в их исключительном качестве и надежности!

Барабанные печи сопротивления: универсальное решение для термической обработки материалов

Барабанные печи сопротивления — это незаменимое оборудование в различных отраслях промышленности, включая химическую, металлургическую, электронную, стекольную и керамическую.

Они предназначены для термической обработки материалов в окислительной среде при температурах до 550 - 1000 °C.

Принцип работы:

Барабанные печи работают по принципу сопротивления.

Электрический ток проходит через нагревательные элементы, расположенные внутри печи, которые изготовлены из высокоомного материала, такого как нихром.

По мере прохождения тока нагревательные элементы выделяют тепло, повышая температуру внутри печи.

Конструкция:

Барабанные печи состоят из вращающегося барабана, изготовленного из термостойкого материала.

Материалы, подлежащие обработке, загружаются в барабан, который вращается во время процесса нагрева.

Это обеспечивает равномерное воздействие тепла на материалы.

Области применения:

Барабанные печи сопротивления используются для широкого спектра применений, в том числе:

Термообработка металлов для повышения их прочности, твердости и других свойств

Обжиг керамики и стекла для придания им прочности и устойчивости к высоким температурам

Сушка и обжиг химических веществ и реагентов

Удаление летучих компонентов из материалов

Преимущества:

Высокая эффективность и равномерное распределение тепла

Возможность обработки различных материалов

Контролируемая атмосфера внутри печи

Автоматизация процесса и простота управления

Высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы

Если вам требуется надежное и эффективное решение для термической обработки материалов, барабанные печи сопротивления являются идеальным выбором.

Они обеспечивают высокое качество обработки, точный контроль температуры и соответствуют самым высоким промышленным стандартам.