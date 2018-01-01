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Спиральный нагреватель из нихрома Х20Н80 изготовленный из проволоки диаметром 4,0 мм мощностью 8,0 кВт 220 В

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Спиральный нагреватель из нихрома Х20Н80 изготовленный из проволоки диаметром 4,0 мм мощностью 8,0 кВт 220 В
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм4,0
Внешний диаметр спирали, мм42
Внутренний диаметр спирали, мм36
Мощность спирали, кВт8,0
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ20Н80

ЦЕНА СПИРАЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

Стоимость нихромового проволочного нагревателя формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Нихромовые нагреватели от компании ПАРТАЛ: индивидуальное производство и быстрая доставка

Компания ПАРТАЛ предлагает проволочные нагреватели из нихрома марки Х20Н80, которые изготавливаются с учетом уникальных требований каждого клиента.

Преимущества наших нагревателей:

 

• Изготовление по индивидуальным спецификациям

• Высокое качество с гарантией

• Короткие сроки производства

• Доставка по всей территории России

 

Пример нашей продукции: электрическая нагревательная спираль мощностью 8,0 кВт, выполненная из нихромовой проволоки диаметром 4,0 мм.

Заказывая нихромовые спирали в компании ПАРТАЛ, вы получаете высокоэффективные и надежные решения для ваших проектов.

 

 

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Погрузитесь в мир высококачественного нагрева с проволочными нихромовыми нагревателями от компании ПАРТАЛ!

 

Нагревательные элементы из нихрома являются ключевыми компонентами для разнообразных промышленных и бытовых нужд, требующих эффективного и надежного нагрева.

Компания ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, способных удовлетворить даже самые строгие требования.

 

Что такое нихромовые спирали?

 

Нихромовые спирали представляют собой проволочные нагреватели, изготовленные из уникального сплава нихрома, который в основном состоит из никеля и хрома.

Этот сплав обладает рядом особенностей, которые делают его идеальным для использования в нагревательных элементах:

 

• Высокая температура плавления

• Отличная коррозионная стойкость

• Стабильное электрическое сопротивление

• Равномерное распределение тепла

 

Типы нагревательных спиралей:

 

• Спирали сопротивления: Эти спирали предназначены для создания электрического сопротивления, преобразующего его в тепловую энергию.

• Спирали нагрева: Используются для непосредственного нагрева окружающего воздуха или материалов.

• Нихромовые спирали: Специальные спирали из нихромового сплава, отличающиеся высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью.

• Спиральные элементы: Применяются в различных устройствах и приборах в качестве нагревательных элементов.

• Проволочные нагреватели: Состоят из одной или нескольких спиралей, намотанных на изолирующий материал.

 

Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:

 

• Изготовлены из качественного нихромового сплава

• Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев

• Обладают высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью

• Имеют длительный срок службы

• Подходят для широкого спектра применений

 

Закажите наши проволочные нихромовые нагреватели уже сегодня и откройте новые горизонты в области нагрева!

Наши опытные специалисты готовы предоставить полную поддержку и рекомендации, чтобы помочь вам выбрать идеальное решение для ваших потребностей.

 

 

ЭПС это Электрические печи сопротивления - это промышленные и лабораторные установки, используемые для нагрева различных материалов и заготовок путем пропускания через них электрического тока. Они классифицируются по принципу работы на несколько типов:

 

В этой статье рассматриваются различные типы электропечей ЭПС, включая:

 

  • Индукционные печи
  • Дуговые печи
  • Печи сопротивления
  • Электронно-лучевые печи
  • Плазменные печи

 

Каждый тип печи имеет свои уникальные характеристики и подходит для различных применений. В статье подробно описываются принципы работы, преимущества и недостатки каждого типа, а также их области применения: Читать статью - Электрические печи сопротивления

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