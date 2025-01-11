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Марочник стали и сплавов автор Сорокин В.Г., Гервасьев М.А. Справочное издание 2001 год содержит 380 марок стали и сплавов

 

Марочник

Марочник стали и сплавов. Сорокин В.Г. и др.


Автор: Сорокин В.Г., Гервасьев М.А., Палеев B.C., Гервасьева И.В., Палеева С.Я.


Жанр: Металлургия, металловедение.


Издательство: Интермет Инжиниринг.


Год выпуска: 2001.

 

 

Описание

 

Марочник справочое издание представляет собой обширный и подробный ресурс, в который включены сведения о 380 марках сталей и сплавов черных металлов.

 

Каждая марка сопровождается исчерпывающей информацией, включая её назначение, виды поставки, химический состав, а также механические свойства, которые могут варьироваться в зависимости от состояния поставки, температур испытаний и режимов термообработки.

Кроме того, в справочнике указаны параметры поперечного сечения заготовок, места и направления вырезки образцов, а также технологические и физические характеристики.

 

Этот марочник стали и сплавов будет особенно полезен для работников металлургических предприятий и специалистов из различных отраслей промышленности, которые занимаются производством, реализацией и использованием металла.

Он также окажется ценным ресурсом для сотрудников научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

 

В отличие от ранее изданных марочников сталей, данное издание включает множество новых марок сталей, особенно в категории жаропрочных.

В отдельном разделе представлены стали и сплавы с уникальными физическими свойствами.

Для некоторых марок сталей и сплавов информация о свойствах была значительно расширена.

Все ГОСТы на представленные марки стали и сплавов приведены в соответствии с актуальной нормативно-технической документацией.

В приложении содержится таблица зарубежных аналогов для наиболее распространенных конструкционных сталей и некоторых других марок.

 

Структура марочника организована на пять основных разделов:

 

1. Конструкционные стали;

2. Инструментальные стали;

3. Коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные и износостойкие стали и сплавы;

4. Стали для отливок;

5. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

 

Таким образом, данный справочник стали и сплавов является незаменимым инструментом для всех, кто работает с металлом, обеспечивая доступ к актуальной информации и поддерживая высокий уровень профессиональной подготовки специалистов.

 

 

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