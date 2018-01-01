Вы здесь: Каталог Жаропрочная, жаростойкая сварочная проволока

Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 5,0 мм ГОСТ 5632-72

Хит
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 5,0 мм ГОСТ 5632-72
3 600руб.
-
+
Количество в упаковке: 1 / кг
Количество упаковок: 1
Сумма - 3руб.
Задать вопрос
★★★★★
ГОСТ5632-72
Марка сплаваХН78Т
Диаметр проволоки, мм5,0
Форма выпускаБухта
УпаковкаМешковина

 ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ХН78Т ДИАМЕТР 5,0 ММ

 

Жаропрочная проволока  используется в турбостроительных областях при создании турбинных колец, дисков и прочих деталей, подвергающихся воздействию высокой температуры.

Кроме создания деталей и элементов конструкций, жаропрочная проволока может быть использована в производстве электродов, для сварки особо ответственных деталей, работающих при повышенных температурах.

Рекомендуется для автоматизированной и ручной сварки сплавов типа: ХН67ВМТЮ, ХН77ТЮР, ХН78Т, ХН70Ю и т. д. Разносоставные стали.

Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) обладает высокими прочностными характеристиками и может быть использована в условиях повышенных температур. В том числе в агрессивных средах.

Зачастую для производства проволоки жаропрочной ХН78Т используют аустенитные стали с высоким содержанием хрома, никеля и марганца. Из-за высокого содержания хрома и низкого содержания железа, проволока из сплава ХН78Т, имеет высокую коррозионную стойкость. Большое содержание никеля наделило данный сплав жаропрочными свойствами.

Кроме того, добавляются и другие элементы, расширяющие физико-химические характеристики и позволяющие изменять область применения. Производство данного сплава может осуществляться открытой или вакуумной выплавками.