Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 5,0 мм ГОСТ 5632-72

Жаропрочная проволока используется в турбостроительных областях при создании турбинных колец, дисков и прочих деталей, подвергающихся воздействию высокой температуры.

Кроме создания деталей и элементов конструкций, жаропрочная проволока может быть использована в производстве электродов, для сварки особо ответственных деталей, работающих при повышенных температурах.

Рекомендуется для автоматизированной и ручной сварки сплавов типа: ХН67ВМТЮ, ХН77ТЮР, ХН78Т, ХН70Ю и т. д. Разносоставные стали.