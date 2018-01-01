Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 5,0 мм ГОСТ 5632-72

Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) обладает высокими прочностными характеристиками и может быть использована в условиях повышенных температур. В том числе в агрессивных средах.
Зачастую для производства проволоки жаропрочной ХН78Т используют аустенитные стали с высоким содержанием хрома, никеля и марганца. Из-за высокого содержания хрома и низкого содержания железа, проволока из сплава ХН78Т, имеет высокую коррозионную стойкость. Большое содержание никеля наделило данный сплав жаропрочными свойствами.
Кроме того, добавляются и другие элементы, расширяющие физико-химические характеристики и позволяющие изменять область применения. Производство данного сплава может осуществляться открытой или вакуумной выплавками.