Спираль нихромовая для барабанной печи сопротивления, мощность 5,5 кВт, напряжение 380 В. Нихром Х20Н80 Ø 2,5 мм

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

В недрах наших производственных цехов, под чутким руководством опытных мастеров, оживает волшебный мир нихромовых спиралей, готовых согреть и осветить вашу жизнь.

Наша мастерская предлагает услуги по изготовлению высококачественных нагревательных спиралей из нихрома Х20Н80 под заказ.

Эти спирали, подобно тонким нитям из звездного металла, наделены исключительной прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что делает их идеальными для применения в различных отраслях, в том числе в электропечах.

Мы обладаем богатым опытом и передовыми технологиями, позволяющими изготавливать спирали любой сложности, удовлетворяя самые высокие требования наших клиентов.

Для вашего удобства мы разработали простую и понятную систему заказа, в которой вам необходимо указать всего три параметра:

1. Мощность, измеряемая в ваттах (Вт), определяет, какое количество тепла будет генерировать спираль.



2. Напряжение сети, в вольтах (В), к которой будет подключаться спираль.



3. Внешний диаметр спирали (D), измеряемый в миллиметрах (мм), влияет на площадь ее поверхности и, следовательно, на рассеиваемую мощность.

Заказав спирали из нихрома в нашем интернет-магазине, вы получаете не только высококачественную продукцию, но и первоклассный сервис.

Мы неустанно трудимся над тем, чтобы каждый наш клиент был доволен сотрудничеством с нами.

Забудьте о долгих ожиданиях и некачественных материалах — выберите надежного и опытного производителя для воплощения ваших технических замыслов.

Наши спирали из нихрома, словно огненные фениксы, оживут в пламени вашего творческого вдохновения, согревая ваши проекты и наполняя их светом успеха.



