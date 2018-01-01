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Спираль нихромовая для барабанной печи сопротивления, мощность 5,5 кВт, напряжение 380 В. Нихром Х20Н80 Ø 2,5 мм

Спираль нихромовая для барабанной печи сопротивления, мощность 5,5 кВт, напряжение 380 В. Нихром Х20Н80 Ø 2,5 мм
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм2,5
Марка нихромаХ20Н80
Внутренний диаметр спирали, мм22
Внешний диаметр спирали, мм27
Длина спирали, мм1400
Мощность спирали, кВт5,5
Напряжение питания, вольт380

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 2,5 мм

Внутренний диаметр спирали - 22 мм

Внешний диаметр спирали - 27 мм

Длина спирали - 1,4 м

Мощность - 5,5 кВт

Напряжение - 380 вольт

 

 

 

волшебный мир нихромовых спиралей

 

В недрах наших производственных цехов, под чутким руководством опытных мастеров, оживает волшебный мир нихромовых спиралей, готовых согреть и осветить вашу жизнь.

Наша мастерская предлагает услуги по изготовлению высококачественных нагревательных спиралей из нихрома Х20Н80 под заказ.

 

Эти спирали, подобно тонким нитям из звездного металла, наделены исключительной прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что делает их идеальными для применения в различных отраслях, в том числе в электропечах.

 

Мы обладаем богатым опытом и передовыми технологиями, позволяющими изготавливать спирали любой сложности, удовлетворяя самые высокие требования наших клиентов.

 

Для вашего удобства мы разработали простую и понятную систему заказа, в которой вам необходимо указать всего три параметра:

 

1. Мощность, измеряемая в ваттах (Вт), определяет, какое количество тепла будет генерировать спираль.


2. Напряжение сети, в вольтах (В), к которой будет подключаться спираль.


3. Внешний диаметр спирали (D), измеряемый в миллиметрах (мм), влияет на площадь ее поверхности и, следовательно, на рассеиваемую мощность.

 

Заказав спирали из нихрома в нашем интернет-магазине, вы получаете не только высококачественную продукцию, но и первоклассный сервис.

Мы неустанно трудимся над тем, чтобы каждый наш клиент был доволен сотрудничеством с нами.

Забудьте о долгих ожиданиях и некачественных материалах — выберите надежного и опытного производителя для воплощения ваших технических замыслов.

Наши спирали из нихрома, словно огненные фениксы, оживут в пламени вашего творческого вдохновения, согревая ваши проекты и наполняя их светом успеха.


 

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