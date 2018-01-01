Спираль из высококачественного нихрома Х20Н80 Ø 3,0 мм 220 Вольт мощность 6 кВт для камерных печей сопротивления: Равномерный нагрев, коррозионная стойкость, длительный срок службы

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Спираль нихромовая для камерной печи сопротивления: индивидуальное решение для ваших производственных задач

Представляем спираль нихромовую для камерной печи сопротивления, изготовленную по индивидуальному заказу из высококачественного нихрома марки Х20Н80.

Наши опытные специалисты спроектируют и изготовят спираль, идеально соответствующую параметрам вашей печи и обеспечивающую оптимальную производительность.

Характеристики спирали:

Материал: нихром Х20Н80

Диаметр: 3,0 мм

Напряжение: 220 Вольт

Мощность: 6 кВт

Преимущества нихромовых нагревательных спиралей:

Высокая удельная теплопроводность, обеспечивающая равномерный нагрев рабочего пространства печи

Превосходная коррозионная стойкость, гарантирующая длительный срок службы

Высокая термостойкость, позволяющая работать при экстремальных температурах

Индивидуальный подход:

Мы понимаем, что каждая печь сопротивления уникальна, поэтому предлагаем индивидуальный подход к изготовлению нагревательных спиралей.

Предоставив нам параметры вашей печи, вы можете быть уверены, что получите спираль, идеально соответствующую вашим потребностям.

Широкий спектр применения:

Наши нихромовые нагревательные спирали находят применение в различных промышленных сферах, включая:

Термообработка металлов

Обжиг керамики

Сушка материалов

Производство стекла

Надежность и гарантия:

Мы используем только высококачественные материалы и передовые технологии производства, что гарантирует надежность и долговечность наших спиралей.

Предоставляем гарантию на нашу продукцию, обеспечивая вам душевное спокойствие.

Обращайтесь к нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования и сделать заказ.

Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальные параметры спирали и обеспечат оперативную доставку до вашего предприятия.