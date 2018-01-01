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Спираль из высококачественного нихрома Х20Н80 Ø 3,0 мм 220 Вольт мощность 6 кВт для камерных печей сопротивления: Равномерный нагрев, коррозионная стойкость, длительный срок службы

Спираль из высококачественного нихрома Х20Н80 Ø 3,0 мм 220 Вольт мощность 6 кВт для камерных печей сопротивления: Равномерный нагрев, коррозионная стойкость, длительный срок службы
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм3,0
Внешний диаметр спирали, мм35
Внутренний диаметр спирали, мм29
Мощность спирали, кВт6
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ20Н80

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 3,0 мм

Внешний диаметр спирали - 35 мм

Внутренний диаметр спирали - 29 мм

Мощность - 6 кВт

Напряжение - 220 вольт

 

 

Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальные параметры спирали

 

Спираль нихромовая для камерной печи сопротивления: индивидуальное решение для ваших производственных задач

 

Представляем спираль нихромовую для камерной печи сопротивления, изготовленную по индивидуальному заказу из высококачественного нихрома марки Х20Н80.

Наши опытные специалисты спроектируют и изготовят спираль, идеально соответствующую параметрам вашей печи и обеспечивающую оптимальную производительность.

 

 Характеристики спирали:

 

  • Материал: нихром Х20Н80
  • Диаметр: 3,0 мм
  • Напряжение: 220 Вольт
  • Мощность: 6 кВт

 

 Преимущества нихромовых нагревательных спиралей:

 

  •  Высокая удельная теплопроводность, обеспечивающая равномерный нагрев рабочего пространства печи
  •  Превосходная коррозионная стойкость, гарантирующая длительный срок службы
  •  Высокая термостойкость, позволяющая работать при экстремальных температурах

 

 Индивидуальный подход:

 

Мы понимаем, что каждая печь сопротивления уникальна, поэтому предлагаем индивидуальный подход к изготовлению нагревательных спиралей.

Предоставив нам параметры вашей печи, вы можете быть уверены, что получите спираль, идеально соответствующую вашим потребностям.

 

 Широкий спектр применения:

 

Наши нихромовые нагревательные спирали находят применение в различных промышленных сферах, включая:

 

  •  Термообработка металлов
  •  Обжиг керамики
  •  Сушка материалов
  •  Производство стекла

 

 Надежность и гарантия:

 

Мы используем только высококачественные материалы и передовые технологии производства, что гарантирует надежность и долговечность наших спиралей.

Предоставляем гарантию на нашу продукцию, обеспечивая вам душевное спокойствие.

 

Обращайтесь к нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования и сделать заказ.

Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальные параметры спирали и обеспечат оперативную доставку до вашего предприятия.

 

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