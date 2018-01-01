Спираль из высококачественного нихрома Х20Н80 Ø 3,0 мм 220 Вольт мощность 6 кВт для камерных печей сопротивления: Равномерный нагрев, коррозионная стойкость, длительный срок службы

Спираль нихромовая для камерной печи сопротивления: индивидуальное решение для ваших производственных задач
Представляем спираль нихромовую для камерной печи сопротивления, изготовленную по индивидуальному заказу из высококачественного нихрома марки Х20Н80.
Наши опытные специалисты спроектируют и изготовят спираль, идеально соответствующую параметрам вашей печи и обеспечивающую оптимальную производительность.
Характеристики спирали:
- Материал: нихром Х20Н80
- Диаметр: 3,0 мм
- Напряжение: 220 Вольт
- Мощность: 6 кВт
Преимущества нихромовых нагревательных спиралей:
- Высокая удельная теплопроводность, обеспечивающая равномерный нагрев рабочего пространства печи
- Превосходная коррозионная стойкость, гарантирующая длительный срок службы
- Высокая термостойкость, позволяющая работать при экстремальных температурах
Индивидуальный подход:
Мы понимаем, что каждая печь сопротивления уникальна, поэтому предлагаем индивидуальный подход к изготовлению нагревательных спиралей.
Предоставив нам параметры вашей печи, вы можете быть уверены, что получите спираль, идеально соответствующую вашим потребностям.
Широкий спектр применения:
Наши нихромовые нагревательные спирали находят применение в различных промышленных сферах, включая:
- Термообработка металлов
- Обжиг керамики
- Сушка материалов
- Производство стекла
Надежность и гарантия:
Мы используем только высококачественные материалы и передовые технологии производства, что гарантирует надежность и долговечность наших спиралей.
Предоставляем гарантию на нашу продукцию, обеспечивая вам душевное спокойствие.
Обращайтесь к нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования и сделать заказ.
Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальные параметры спирали и обеспечат оперативную доставку до вашего предприятия.