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Высокотемпературный электронагревательный элемент из нихромового сплава Х20Н80 диаметром 4,0 мм, используемый в электрических печах сопротивления для генерирования 16 кВт тепла при напряжении сети 380 В

Высокотемпературный электронагревательный элемент из нихромового сплава Х20Н80 диаметром 4,0 мм, используемый в электрических печах сопротивления для генерирования 16 кВт тепла при напряжении сети 380 В
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм4,0
Внешний диаметр спирали, мм45
Внутренний диаметр спирали, мм37
Мощность спирали, кВт16
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ20Н80

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 4,0 мм

Внешний диаметр спирали - 45 мм

Внутренний диаметр спирали - 37 мм

Мощность - 16 кВт

Напряжение - 380 вольт

 

 

Нагревательный элемент спирального типа для электротермической печи сопротивления

 

Для высокотемпературных испытаний и термической обработки: воспользуйтесь нашими первоклассными нагревательными спиралями 

Как эксперты в области термотехники, мы с гордостью предлагаем наши услуги по изготовлению электроспиралей сопротивления для муфельных электрических печей сопротивления. (ЭПС)

Изготовленные из высококачественной нихромовой проволоки Х20Н80, наши спирали обеспечивают исключительную долговечность и эффективность.

Наши ЭНС рассчитаны на работу при высокой мощности и напряжении, что делает их идеальными для самых сложных промышленных и лабораторных применений.

Широкий диапазон температур позволяет нашим спиралям надежно выдерживать экстремальные температурные нагрузки.

 

Безупречная точность и инженерное мастерство 

 

Мы используем передовое оборудование и тщательно отточенные приемы изготовления для создания спиралей с точной геометрией и равномерным распределением тепла.

Наша команда опытных техников гарантирует, что каждая спираль соответствует самым строгим спецификациям.

 

Оперативная доставка и надежность 

 

Мы понимаем важность сроков в вашем производстве.

Вот почему мы гордимся тем, что изготавливаем спирали в кратчайшие сроки.

Наша всероссийская сеть доставки обеспечивает быструю доставку в любую точку страны.

 

Закажите уже сегодня и насладитесь преимуществами наших спиралей 

 

Для заказа нагревательных спиралей из нихрома обращайтесь в компанию ПАРТАЛ.

Наши специалисты будут рады проконсультировать вас и предложить решения, соответствующие вашим уникальным требованиям.

Позвольте нам стать вашим надежным партнером в достижении оптимальных результатов термических процессов.

  

 

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