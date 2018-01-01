Высокотемпературный электронагревательный элемент из нихромового сплава Х20Н80 диаметром 4,0 мм, используемый в электрических печах сопротивления для генерирования 16 кВт тепла при напряжении сети 380 В

Для высокотемпературных испытаний и термической обработки: воспользуйтесь нашими первоклассными нагревательными спиралями
Как эксперты в области термотехники, мы с гордостью предлагаем наши услуги по изготовлению электроспиралей сопротивления для муфельных электрических печей сопротивления. (ЭПС)
Изготовленные из высококачественной нихромовой проволоки Х20Н80, наши спирали обеспечивают исключительную долговечность и эффективность.
Наши ЭНС рассчитаны на работу при высокой мощности и напряжении, что делает их идеальными для самых сложных промышленных и лабораторных применений.
Широкий диапазон температур позволяет нашим спиралям надежно выдерживать экстремальные температурные нагрузки.
Безупречная точность и инженерное мастерство
Мы используем передовое оборудование и тщательно отточенные приемы изготовления для создания спиралей с точной геометрией и равномерным распределением тепла.
Наша команда опытных техников гарантирует, что каждая спираль соответствует самым строгим спецификациям.
Оперативная доставка и надежность
Мы понимаем важность сроков в вашем производстве.
Вот почему мы гордимся тем, что изготавливаем спирали в кратчайшие сроки.
Наша всероссийская сеть доставки обеспечивает быструю доставку в любую точку страны.
Закажите уже сегодня и насладитесь преимуществами наших спиралей
Для заказа нагревательных спиралей из нихрома обращайтесь в компанию ПАРТАЛ.
Наши специалисты будут рады проконсультировать вас и предложить решения, соответствующие вашим уникальным требованиям.
Позвольте нам стать вашим надежным партнером в достижении оптимальных результатов термических процессов.