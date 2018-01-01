Спираль из нихромовой проволоки диаметром 3,5 мм для низкотемпературной шахтной печи. Номинальная мощность: 7 кВт. Напряжение питания: 220 В.

Высококачественные нихромовые спирали от ПАРТАЛ: индивидуальные решения для ваших нужд
Компания ПАРТАЛ является ведущим производителем нихромовых спиралей, изготавливаемых строго по индивидуальным требованиям заказчиков.
В производстве используются исключительно высококачественные нихромовые проволоки марок Х20Н80 и Х15Н60 российского производства, гарантирующие надежность и долговечность продукции.
Наш производственный процесс оптимизирован для быстрой изготовления спиралей любой конфигурации и размеров.
Мы гордимся своей способностью выполнять заказы в минимальные сроки, не жертвуя качеством.
Приобретая нихромовые спирали в ПАРТАЛ, вы получаете продукт, изготовленный с высочайшей точностью.
Наши специалисты обладают глубоким пониманием свойств нихрома и применяют передовые методы обработки для создания спиралей, отвечающих самым высоким требованиям.
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