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Спираль из нихромовой проволоки диаметром 3,5 мм для низкотемпературной шахтной печи. Номинальная мощность: 7 кВт. Напряжение питания: 220 В.

Новинка
Спираль из нихромовой проволоки диаметром 3,5 мм для низкотемпературной шахтной печи. Номинальная мощность: 7 кВт. Напряжение питания: 220 В.
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм3,5
Внешний диаметр спирали, мм25
Внутренний диаметр спирали, мм18
Мощность спирали, кВт7
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ20Н80

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 3,5 мм

Внешний диаметр спирали - 25 мм

Внутренний диаметр спирали - 18 мм

Мощность - 7 кВт

Напряжение - 220 вольт

 

 

Компания ПАРТАЛ предлагает изготовление нагревательных спиралей из нихрома по индивидуальным требованиям

 

Высококачественные нихромовые спирали от ПАРТАЛ: индивидуальные решения для ваших нужд

 

Компания ПАРТАЛ является ведущим производителем нихромовых спиралей, изготавливаемых строго по индивидуальным требованиям заказчиков.

В производстве используются исключительно высококачественные нихромовые проволоки марок Х20Н80 и Х15Н60 российского производства, гарантирующие надежность и долговечность продукции.

 

Наш производственный процесс оптимизирован для быстрой изготовления спиралей любой конфигурации и размеров.

Мы гордимся своей способностью выполнять заказы в минимальные сроки, не жертвуя качеством.

Приобретая нихромовые спирали в ПАРТАЛ, вы получаете продукт, изготовленный с высочайшей точностью.

Наши специалисты обладают глубоким пониманием свойств нихрома и применяют передовые методы обработки для создания спиралей, отвечающих самым высоким требованиям.

 

Покупайте нихромовые спирали у ПАРТАЛ через наш удобный интернет-магазин.

Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей России.

Выберите ПАРТАЛ и получите доступ к высококачественным нихромовым спиралям, которые соответствуют вашим индивидуальным требованиям и будут служить вам долгие годы.


 

  

 

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