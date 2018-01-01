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Проволочный электронагреватель для промышленных печей сопротивления. Материал: Термостойкий нихромовый сплав Х20Н80 Диаметр: 2,5 мм Мощность: 10 кВт Напряжение сети: 380 В

Проволочный электронагреватель для промышленных печей сопротивления. Материал: Термостойкий нихромовый сплав Х20Н80 Диаметр: 2,5 мм Мощность: 10 кВт Напряжение сети: 380 В
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Марка нихромаХ20Н80
Диаметр нихромовой проволоки, мм2,5
Внешний диаметр спирали, мм2,5
Внутренний диаметр спирали, мм2,0
Мощность спирали, кВт10
Напряжение питания, вольт380

ЦЕНА НАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Стоимость нагревателя проволочного формируется под каждого заказчика индивидуально, зависит от сложности изготовления и объема заказа

Сверхмощный проволочный нагревательный элемент для промышленного применения.

 

  • Изготовлен из высокотемпературного нихромового сплава Х20Н80
  • Диаметр 2,5 мм обеспечивает оптимальную площадь поверхности для теплопередачи
  • Мощность 10 кВт обеспечивает быстрый нагрев и поддержание высокой температуры
  • Рабочее напряжение 380 В совместимо с большинством промышленных установок

 

Идеально подходит для:

 

  • Электрических печей сопротивления
  • Кузнечных горнов
  • Промышленных нагревательных систем


Преимущества:

 

  • Высокая эффективность и низкое энергопотребление
  • Длительный срок службы и надежность
  • Превосходная коррозионная стойкость и термостойкость


С нашим нагревательным элементом вы можете повысить производительность и снизить эксплуатационные расходы вашего промышленного оборудования.

 

Проволочный электронагреватель для промышленных печей сопротивления

Раскройте свои творческие идеи с первоклассными нихромовыми проволочными спиралями от Компании ПАРТАЛ!

Наши проволочные нагреватели:

  • Профессиональные и надежные
  • Быстрая доставка по России
  • Выгодные условия - заказывайте сегодня и убедитесь сами!

 

Прочный и мощный нихромовый проволочный нагревательный элемент для электрических печей

 

 Раскройте истинную мощь нагрева с исключительными проволочными нагревателями от Компании ПАРТАЛ

 

ПАРТАЛ представляет передовые нихромовые спирали, предназначенные для превосходного нагрева и долговечности.

Изготовленные из высококачественного сплава, наши проволочные нагреватели предлагают непревзойденные тепловые характеристики.

 

Секрет высокоэффективного нагрева 


Нихром славится своей способностью выдерживать высокие температуры, обеспечивая равномерное и стабильное распределение тепла.

Это делает наши спирали идеальными для различных применений, включая нагревательные элементы, термопары и электронные компоненты.


Скоростная доставка в каждый уголок России


Понимая важность своевременной доставки, мы предлагаем быструю и эффективную доставку по всей территории России.

Наши отлаженные логистические цепочки гарантируют, что вы получите свои спиральные нагреватели в кратчайшие сроки.


Погрузитесь в мир превосходства ПАРТАЛ


Закажите наших профессиональных нихромовых спиралей сегодня и испытайте следующий уровень нагрева!

Наши высококвалифицированные специалисты всегда готовы предоставить полную поддержку и рекомендации.


Не медлите, повысьте тепловую мощность вашего оборудования с помощью спиралей от ПАРТАЛ 

 

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