Комплект проволочных электронагревателей для тандыра (большого от 1,2 до 1,5 м) Спираль 1) - мощность 5,0 кВт - 220 В; Спираль 2) 8,0 кВт - 380 В из нихрома Х20Н80

Стоимость прволочного нагревателя формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость прволочного нагревателя формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

ЦЕНА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ДЛЯ ТАНДЫРА БОЛЬШОГО - РАЗМЕР ОТ 1,2 ДО 1,5 М УКАЗАНА ЗА КОМПЛЕКТ ДВЕ СПИРАЛИ

ЦЕНА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ДЛЯ ТАНДЫРА БОЛЬШОГО - РАЗМЕР ОТ 1,2 ДО 1,5 М УКАЗАНА ЗА КОМПЛЕКТ ДВЕ СПИРАЛИ

Откройте для себя мир кулинарных шедевров с нашими первоклассными нихромовыми проволочными нагревателями открытого типа для тандыров !

Мы являемся ведущим производителем и поставщиком нихромовых проволочных нагревателей, специально разработанных для тандыров всех размеров.

Наши проволочные электронагреватели омического сопротивления изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80, что гарантирует их долговечность, надежность и равномерное распределение тепла.

Что такое тандыр электрический спиральный нагреватель?

Тандыр электрический имеющий спиральный нагреватель — это устройство, предназначенное для нагрева воздуха внутри тандыра с помощью электрического тока.

Он состоит из нихромовой проволоки, намотанной на керамический каркас.

При подаче электрического тока проволока нагревается, выделяя тепло, которое равномерно распределяется по всему пространству тандыра.

Преимущества наших нихромовых нагревателей для тандыров:

Изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80

Долговечны, надежны и энергоэффективны

Обеспечивают равномерное распределение тепла для идеального приготовления блюд

Позволяют точно контролировать температуру для различных рецептов

Просты в установке и обслуживании

Как заказать нагреватель для тандыра?

При заказе укажите необходимые характеристики:

Мощность

Напряжение (220 или 380 вольт)

Длина

Диаметр

Размер тандыра

Мы изготовим нагреватель в соответствии с вашими требованиями и доставим его в любую точку России.

Вы также можете удобно оформить заказ через наш онлайн-магазин.

Почему стоит выбрать наши нагреватели для тандыров?

Мы используем только высококачественные материалы и современные технологии производства

Наши проволочные нагреватели обеспечивают равномерный нагрев и точный контроль температуры

Мы предоставляем подробные инструкции по установке и эксплуатации

Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому заказу

Закажите наши нихромовые спиральные нагреватели для тандыров сегодня и откройте для себя новый уровень кулинарных возможностей!

Наслаждайтесь вкусными и сочными блюдами, приготовленными в идеальных условиях.



