Таблицы - Вес нихрома на 1 м. Сопротивление нихромовой проволоки, ленты на 1 м
Вес 1 метра нихромовой проволоки плотность соответствует 8,4 г/см3
|
Ø типоразмер мм
|
Плотность г/см3
|
Площадь сечения мм2
|
Масса 1 м, кг
|8,4
|0,126
|0,001
|Нихромовая нить Ø 0,5
|8,4
|0,196
|0,002
|Нихромовая нить Ø 0,6
|8,4
|0,283
|0,002
|Нихромовая нить Ø 0,7
|8,4
|0,385
|0,003
|Нихромовая нить Ø 0,8
|8,4
|0,503
|0,004
|Нихромовая нить Ø 0,9
|8,4
|0,636
|0,005
|Нихром проволока Ø 1,0
|8,4
|0,785
|0,007
|Нихром проволока Ø 1,2
|8,4
|1,13
|0,009
|Нихром проволока Ø 1,4
|8,4
|1,54
|0,013
|Нихром проволока Ø 1,5
|8,4
|1,77
|0,015
|Нихром проволока Ø 1,6
|8,4
|2,01
|0,017
|Нихром проволока Ø 1,8
|8,4
|2,54
|0,021
|Нихром проволока Ø 2,0
|8,4
|3,14
|0,026
|Нихром проволока Ø 2,2
|8,4
|3,8
|0,032
|Нихром проволока Ø 2,5
|8,4
|4,91
|0,041
|Нихром проволока Ø 2,6
|8,4
|5,31
|0,045
|Нихром проволока Ø 3,0
|8,4
|7,07
|0,059
|Нихром проволока Ø 3,2
|8,4
|8,04
|0,068
|Нихром проволока Ø 3,5
|8,4
|9,62
|0,081
|Нихром проволока Ø 3,6
|8,4
|10,2
|0,086
|Нихром проволока Ø 4,0
|8,4
|12,6
|0,106
|Нихром проволока Ø 4,5
|8,4
|15,9
|0,134
|Нихром проволока Ø 5,0
|8,4
|19,6
|0,165
|Нихром проволока Ø 5,5
|8,4
|23,74
|0,199
|Нихром проволока Ø 5,6
|8,4
|24,6
|0,207
|Нихром проволока Ø 6,0
|8,4
|28,26
|0,237
|Нихром проволока Ø 6,3
|8,4
|31,2
|0,262
|Нихром проволока Ø 7,0
|8,4
|38,5
|0,323
|Нихром проволока Ø 8,0
|8,4
|50,24
|0,422
|Нихром проволока Ø 9,0
|8,4
|63,59
|0,534
|Нихром проволока Ø 10,0
|8,4
|78,5
|0,659
Вес 1 метра нихромовой ленты плотность соответствует 8,4 г/см3
|
Ø типоразмер мм
|
Плотность г/см3
|
Площадь сечения мм2
|
Масса 1 м, кг
|
Нихромовая лента 1х6
|8,4
|6
|0,050
|Нихромовая лента 1х10
|8,4
|10
|0,084
|Нихромовая лента 0,5x10
|8,4
|5
|0,042
|Нихромовая лента 1x15
|8,4
|15
|0,126
|Нихромовая лента 1,2x20
|8,4
|24
|0,202
|Нихромовая лента 1,5x15
|8,4
|22,5
|0,189
|Нихромовая лента 1,5x25
|8,4
|37,5
|0,315
|Нихромовая лента 2x15
|8,4
|30
|0,252
|Нихромовая лента 2x20
|8,4
|40
|0,336
|Нихромовая лента 2x25
|8,4
|50
|0,420
|Нихромовая лента 2x32
|8,4
|64
|0,538
|Нихромовая лента 2x35
|8,4
|70
|0,588
|Нихромовая лента 2x40
|8,4
|80
|0,672
|Нихромовая лента 2,1х36
|8,4
|75,6
|0,635
|Нихромовая лента 2,2х25
|8,4
|55
|0,462
|Нихромовая лента 2,2х30
|8,4
|66
|0,554
|Нихромовая лента 2,5х40
|8,4
|100
|0,840
|Нихромовая лента 3х25
|8,4
|75
|0,630
|Нихромовая лента 3х30
|8,4
|90
|0,756
|Нихромовая лента 1,8х25
|8,4
|45
|0,376
|Нихромовая лента 3,2х32
|8,4
|102,4
|0,860
Электрического сопротивления для 1 м нихромовой проволоки Х20Н80
|
Ø типоразмер мм
|
Электрическое сопротивление нихрома (теория) Ом
|Нихромовая нить Ø 0,01
|13000
|Нихромовая нить Ø 0,02
|3340
|Нихромовая нить Ø 0,03
|1510
|Нихромовая нить Ø 0,04
|852
|Нихромовая нить Ø 0,05
|546
|Нихромовая нить Ø 0,06
|379
|Нихромовая нить Ø 0,07
|279
|Нихромовая нить Ø 0,08
|214
|Нихромовая нить Ø 0,09
|169
|
Нихромовая нить Ø 0,1
|137
|Нихромовая нить Ø 0,2
|34,60
|Нихромовая нить Ø 0,3
|15,71
|Нихромовая нить Ø 0,4
|8,75
|Нихромовая нить Ø 0,5
|5,60
|Нихромовая нить Ø 0,6
|3,93
|Нихромовая нить Ø 0,7
|2,89
|Нихромовая нить Ø 0,8
|2,2
|Нихромовая нить Ø 0,9
|1,70
|Нихромовая проволока Ø 1,0
|1.40
|Нихромовая проволока Ø 1,2
|0,97
|Нихромовая проволока Ø 1,5
|0,62
|Нихромовая проволока Ø 2,0
|0.35
|Нихромовая проволока Ø 2,2
|0,31
|Нихромовая проволока Ø 2,5
|0,22
|Нихромовая проволока Ø 3,0
|0,16
|Нихромовая проволока Ø 3,5
|0,11
|Нихромовая проволока Ø 4,0
|0,087
|Нихромовая проволока Ø 4,5
|0,069
|Нихромовая проволока Ø 5,0
|0,056
|Нихромовая проволока Ø 5,5
|0,046
|Нихромовая проволока Ø 6,0
|0,039
|Нихромовая проволока Ø 6,5
|0,0333
|Нихромовая проволока Ø 7,0
|0,029
|Нихромовая проволока Ø 7,5
|0,025
|Нихромовая проволока Ø 8,0
|0,022
|Нихромовая проволока Ø 8,5
|0,019
|Нихромовая проволока Ø 9,0
|0,017
|Нихромовая проволока Ø 10,0
|0,014
Электрического сопротивления для 1 м нихромовой ленты Х20Н80
|
Размер мм
|
Площадь мм2
|
Электрическое сопротивление нихрома Ом
|
Нихромовая лента 0,1х20
|2
|0,55
|Нихромовая лента 0,2х60
|12
|0,092
|Нихромовая лента 0,3x2
|0,6
|1,833
|Нихромовая лента 0,3x250
|75
|0,015
|Нихромовая лента 0,3x400
|120
|0,009
|Нихромовая лента 0,5x6
|3
|0,367
|Нихромовая лента 0,5x8
|4
|0,275
|Нихромовая лента 1,0x6
|6
|0,183
|Нихромовая лента 1,0x10
|10
|0,11
|Нихромовая лента 1,5x10
|15
|0,073
|Нихромовая лента 1,0x15
|15
|0,073
|Нихромовая лента 1,5x15
|22,5
|0,049
|Нихромовая лента 1,0x20
|20
|0,055
|Нихромовая лента 1,2x20
|24
|0,046
|Нихромовая лента 2,0х20
|40
|0,028
|Нихромовая лента 2,0х25
|50
|0,022
|Нихромовая лента 2,0x40
|80
|0,014
|Нихромовая лента 2,5х20
|50
|0,022
|Нихромовая лента 3,0х20
|60
|0,018
|Нихромовая лента 3,0х30
|90
|0,012
|Нихромовая лента 3,0х40
|120
|0.009
|Нихромовая лента 3,2х40
|128
|0,009