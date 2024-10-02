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Таблицы - Вес нихрома на 1 м. Сопротивление нихромовой проволоки, ленты на 1 м

 

Вес 1 метра нихромовой проволоки плотность соответствует 8,4 г/см3

 

Ø типоразмер мм

Плотность г/см

Площадь сечения мм2

Масса 1 м, кг

Нихромовая нить Ø 0,4

 8,4 0,126 0,001
Нихромовая нить Ø 0,5 8,4 0,196 0,002
Нихромовая нить Ø 0,6 8,4 0,283 0,002
Нихромовая нить Ø 0,7 8,4 0,385 0,003
Нихромовая нить Ø 0,8 8,4 0,503 0,004
Нихромовая нить Ø 0,9 8,4 0,636 0,005
Нихром проволока Ø 1,0 8,4 0,785 0,007
Нихром проволока Ø 1,2 8,4 1,13 0,009
Нихром проволока Ø 1,4 8,4 1,54 0,013
Нихром проволока Ø 1,5 8,4 1,77 0,015
Нихром проволока Ø 1,6 8,4 2,01 0,017
Нихром проволока Ø 1,8 8,4 2,54 0,021
Нихром проволока Ø 2,0 8,4 3,14 0,026
Нихром проволока Ø 2,2 8,4 3,8 0,032
Нихром проволока Ø 2,5 8,4 4,91 0,041
Нихром проволока Ø 2,6 8,4 5,31 0,045
Нихром проволока Ø 3,0 8,4 7,07 0,059
Нихром проволока Ø 3,2 8,4 8,04 0,068
Нихром проволока Ø 3,5 8,4 9,62 0,081
Нихром проволока Ø 3,6 8,4 10,2 0,086
Нихром проволока Ø 4,0 8,4 12,6 0,106
Нихром проволока Ø 4,5 8,4 15,9 0,134
Нихром проволока Ø 5,0 8,4 19,6 0,165
Нихром проволока Ø 5,5 8,4 23,74 0,199
Нихром проволока Ø 5,6 8,4 24,6 0,207
Нихром проволока Ø 6,0 8,4 28,26 0,237
Нихром проволока Ø 6,3 8,4 31,2 0,262
Нихром проволока Ø 7,0 8,4 38,5 0,323
Нихром проволока Ø 8,0 8,4 50,24 0,422
Нихром проволока Ø 9,0 8,4 63,59 0,534
Нихром проволока Ø 10,0 8,4 78,5 0,659

 

Вес 1 метра нихромовой ленты плотность соответствует 8,4 г/см3

 

Ø типоразмер мм

Плотность г/см

Площадь сечения мм2

Масса 1 м, кг

Нихромовая лента 1х6

 8,4 6 0,050
Нихромовая лента 1х10 8,4 10 0,084
Нихромовая лента 0,5x10  8,4 5 0,042
Нихромовая лента 1x15  8,4 15 0,126
Нихромовая лента 1,2x20  8,4 24 0,202
Нихромовая лента 1,5x15  8,4 22,5 0,189
Нихромовая лента 1,5x25 8,4 37,5 0,315
Нихромовая лента 2x15 8,4 30 0,252
Нихромовая лента 2x20  8,4 40 0,336 
Нихромовая лента 2x25  8,4 50 0,420 
Нихромовая лента 2x32 8,4 64 0,538 
Нихромовая лента 2x35  8,4 70 0,588 
Нихромовая лента 2x40 8,4 80 0,672 
Нихромовая лента 2,1х36  8,4 75,6 0,635 
Нихромовая лента 2,2х25 8,4  55 0,462 
Нихромовая лента 2,2х30 8,4 66 0,554 
Нихромовая лента 2,5х40 8,4 100 0,840 
Нихромовая лента 3х25  8,4 75 0,630 
Нихромовая лента 3х30  8,4 90 0,756 
Нихромовая лента 1,8х25 8,4 45 0,376 
Нихромовая лента 3,2х32 8,4 102,4 0,860 

 

Электрического сопротивления для 1 м нихромовой проволоки Х20Н80
 

Ø типоразмер мм

Электрическое сопротивление нихрома (теория) Ом
Нихромовая нить Ø 0,01 13000
Нихромовая нить Ø 0,02 3340
Нихромовая нить Ø 0,03 1510
Нихромовая нить Ø 0,04 852
Нихромовая нить Ø 0,05 546
Нихромовая нить Ø 0,06 379
Нихромовая нить Ø 0,07 279
Нихромовая нить Ø 0,08 214
Нихромовая нить Ø 0,09 169

Нихромовая нить Ø 0,1

 137
Нихромовая нить Ø 0,2 34,60
Нихромовая нить Ø 0,3 15,71
Нихромовая нить Ø 0,4 8,75
Нихромовая нить Ø 0,5 5,60
Нихромовая нить Ø 0,6 3,93
Нихромовая нить Ø 0,7 2,89
Нихромовая нить Ø 0,8 2,2
Нихромовая нить Ø 0,9 1,70
Нихромовая проволока Ø 1,0 1.40
Нихромовая проволока Ø 1,2 0,97
Нихромовая проволока Ø 1,5 0,62
Нихромовая проволока Ø 2,0 0.35
Нихромовая проволока Ø 2,2  0,31
Нихромовая проволока Ø 2,5 0,22
Нихромовая проволока Ø 3,0 0,16
Нихромовая проволока Ø 3,5 0,11
Нихромовая проволока Ø 4,0 0,087
Нихромовая проволока Ø 4,5 0,069
Нихромовая проволока Ø 5,0 0,056
Нихромовая проволока Ø 5,5 0,046
Нихромовая проволока Ø 6,0 0,039
Нихромовая проволока Ø 6,5 0,0333
Нихромовая проволока Ø 7,0 0,029
Нихромовая проволока Ø 7,5 0,025
Нихромовая проволока Ø 8,0 0,022
Нихромовая проволока Ø 8,5 0,019
Нихромовая проволока Ø 9,0 0,017
  Нихромовая проволока Ø 10,0 0,014

 

Электрического сопротивления для 1 м нихромовой ленты Х20Н80

 

 Размер мм

Площадь мм

Электрическое сопротивление нихрома Ом

Нихромовая лента 0,1х20

 2 0,55
Нихромовая лента 0,2х60 12  0,092
Нихромовая лента 0,3x2 0,6  1,833
Нихромовая лента 0,3x250 75  0,015
Нихромовая лента 0,3x400 120 0,009
Нихромовая лента 0,5x6 3 0,367
Нихромовая лента 0,5x8 4 0,275
Нихромовая лента 1,0x6 6 0,183
Нихромовая лента 1,0x10 10 0,11
Нихромовая лента 1,5x10 15 0,073
Нихромовая лента 1,0x15 15 0,073
Нихромовая лента 1,5x15 22,5 0,049
Нихромовая лента 1,0x20 20 0,055
Нихромовая лента 1,2x20 24 0,046
Нихромовая лента 2,0х20 40 0,028
Нихромовая лента 2,0х25 50 0,022
Нихромовая лента  2,0x40 80 0,014
Нихромовая лента 2,5х20 50 0,022
Нихромовая лента 3,0х20 60 0,018
Нихромовая лента 3,0х30 90 0,012
Нихромовая лента 3,0х40 120 0.009
Нихромовая лента 3,2х40 128 0,009

 

 
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2 октября 2024