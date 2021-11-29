Нихромовая проволока в нагревательных элементах в виде эл. спирали. Применение, хар-ки, навивка. R=p*l/S спирали из нихрома

Электрическая спираль из нихромовой проволоки

Нихром, как самостоятельный сплав для промышленного применения, появился вначале прошлого столетия. Изобрел его американский металлург Альберт Марш. Сплав, состоящий из 20% хрома и 80% никеля запатентован в 1905 году и начал использоваться в качестве материала для нагревательных элементов.

Одна из разновидностей теплоэлементов - нихромовая спираль сохранилась практически без изменений до наших дней. Только значительно расширился ряд разновидностей нихрома - их создано более 10 и название стало определением категории сплавов, содержащих различные компоненты:

марганец;

цирконий;

железо;

кремний;

титан;

алюминий;

молибден…

в разных пропорциях. Добавки значительно изменяют свойства - тугоплавкость, пластичность, текучесть, магнитные свойства и электрическое сопротивление нихрома.

Нихромовая проволока для навивки спирали должна обладать высокой гибкостью, жаропрочностью, стойкостью к окислению и высоким электрическим сопротивлением. Для заводского или самодельного изготовления нагревательных спиралей подходит не каждый сплав - лучше всего выбрать проволоку Х20Н80, или марку Х15Н60 уступает по характеристикам, но стоимость ниже. Выбор за Вами.

Характеристики марок нихрома для нагревательных спиралей

Сплав Х20Н80 содержит, кроме никеля и хрома в объеме 72.9 - 78.8 и 20 - 23%, 0,6% марганца, 0,2% титана, до 0,5% циркония, а также кремний, углерод, фосфор, алюминий. Он выдерживает нагревание до 1200 °C и обладает высоким электрическим сопротивлением - 1110х109 Ом/м. Плавится спираль нихромовая Х20Н80 при достижении температуры 1400 °C. Металл трудно поддается свариванию, требует подогрева и специального оборудования.

Спираль нагревательная из марки сплава Х15Н60 применяется в точных приборах, работающих в вакууме деталях, электронных приборах. Хрома и никеля в сплаве соответственно 18 и 61% или чуть меньше. Марганец, титан, алюминий, кремний и углерод содержаться в количестве более 1%. Также в состав входит много железа - более 17%, что определяет более низкую цену материала и высокий уровень гибкости. Температура плавления металла достигает 1390 °C.

Оба сплава относятся к классу прецизионных - их свойства зависят от точного соблюдения процентного соотношения компонентов. Общие их характеристики - достаточная для изготовления спирали гибкость, высокое удельное сопротивление нихрома и сохранение приданной формы при нагревании до высоких температур, превышающих 1000 °C.

Применение нагревательных элементов - спиралей из нихрома

Встретить спиральные элементы из нихрома можно практически во всех бытовых, промышленных и лабораторных приборах и устройствах, где требуется быстрый электрический нагрев до высокой температуры.

Это:

электрические печи сопротивления промышленные и бытовые;

технологическое и отопительное оборудование промышленных предприятий;

утюги;

плиты электрические;

котлы электрические;

тостеры;

грильницы;

испарители;

тандыры;

гриль электрический;

прикуриватели;

обогреватели;

дистилляторы;

Часть из нагревательных элементов изолированы гибкой жаростойкой оболочкой или помещаются в керамические бусы, трубки, втулки.

Часть - представляет собой открытые нихромовые спирали нагрева определенных параметров, различающихся по мощности, сопротивлению, диаметру и длине.

При выходе из строя купить электрическую нихромовую спираль с необходимыми параметрами сложно. Легче заказать нагревательный элемент у компании ПАРТАЛ или изготовить самому.

Но и здесь вам придется воспользоваться услугами организации ПАРТАЛ - качественную нихромовую проволоку из требуемых марок нихромовых сплавов тоже найти в продаже непросто. У нас нихром только российского производства. Китайский нихром не продаем и в производстве электрических спиралей не применяем.

Расчет электрического сопротивления спирали, перед навивкой своими руками

Для многих самодельных и заводских устройств и приборов намотать спираль собственноручно представляется единственно правильным решением. Но для этого необходимо выполнить ряд предварительных операций. Самая важная из них - расчет омического сопротивления нихромовой проволоки.

Для расчета сопротивления используется формула R = ρ · L / S.

Значение символов:

R (Ом) — итоговое сопротивление активное;

ρ (Ом·мм) — сопротивление материала удельное;

L (м) — длина проволоки;

S(мм2) — площадь перпендикулярного сечения.

Удельное сопротивление наиболее распространенных марок нихрома приведено в Таблице 1

Таблица 1

Марка нихрома Ом•мм²/м при 20 °C - 1100 °C Х20Н80 (Х20Н80-Н) 1,13 - 1,167 Х15Н60 (Х10Н60-Н) 1,12 - 1,248

Но, чтобы не считать самому, удобно использовать данные по готовому сопротивлению нихромовой проволоки заданной длины.

При помощи выдержки из справочной таблицы 2 расчет нихромовой спирали упрощается и легко найти требуемую длину проволоки в зависимости от заданного диаметра.

Подробные данные по электрическому сопротивлению 1 м проволоки нихромовой, фехралевой Ом/м - смотрите по ссылке

смотрите по ссылке Значения электрического сопротивления 1 м ленты нихромовой, фехралевой Ом/м -

Теоретический вес 1 м нихромовой проволоки, ленты - смотрите по ссылке



Таблица 2

Диаметр, мм Масса, грамм на 1 м Ом/м Ом/м Х20Н80 Х15Н60 0,1 0,07 137 139 0,2 0,26 34,6 35.2 0,25 0,41 22,2 22,6 0,3 0,59 15,4 15,8 0,4 1,06 8,8 8,9

Из данных таблицы отчетливо видна тенденция к уменьшению сопротивления погонного метра нихромовой проволоки в зависимости от диаметра.

Как навить спираль нагрева из нихромовой проволоки

Навивка спирали — операция технологически несложная. Ее можно выполнить полностью вручную или использовать механическое приспособление — вращающийся вал требуемого диаметра с ручкой или насаженный на редуктор электродвигателя. Гибкость нихромовой проволоки и способность хранить форму позволяет наматывать ее на металлический стержень в холодном состоянии.

Рассчитав длину проволоки, отрезают необходимое количество и плотно, виток к витку навивают на стержень, оставив два прямых конца для подключения к клеммам. Растянуть готовую спираль по требуемой длине пазов в керамическом основании не составит труда.

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