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Нихромовая проволока в нагревательных элементах в виде эл. спирали. Применение, хар-ки, навивка. R=p*l/S спирали из нихрома

 

нагревательный элемент из проволоки нихромовой

 

Электрическая спираль из нихромовой проволоки

 

Нихром, как самостоятельный сплав для промышленного применения, появился вначале прошлого столетия. Изобрел его американский металлург Альберт Марш. Сплав, состоящий из 20% хрома и 80% никеля запатентован в 1905 году и начал использоваться в качестве материала для нагревательных элементов.

Одна из разновидностей теплоэлементов - нихромовая спираль сохранилась практически без изменений до наших дней. Только значительно расширился ряд разновидностей нихрома - их создано более 10 и название стало определением категории сплавов, содержащих различные компоненты:

марганец;

цирконий;

железо;

кремний;

титан;

алюминий;

молибден…

в разных пропорциях. Добавки значительно изменяют свойства - тугоплавкость, пластичность, текучесть, магнитные свойства и электрическое сопротивление нихрома.

Нихромовая проволока для навивки спирали должна обладать высокой гибкостью, жаропрочностью, стойкостью к окислению и высоким электрическим сопротивлением. Для заводского или самодельного изготовления нагревательных спиралей подходит не каждый сплав - лучше всего выбрать проволоку Х20Н80, или марку Х15Н60 уступает по характеристикам, но стоимость ниже. Выбор за Вами.  

 

Характеристики марок нихрома для нагревательных спиралей

 

Сплав Х20Н80 содержит, кроме никеля и хрома в объеме 72.9 - 78.8 и 20 - 23%, 0,6% марганца, 0,2% титана, до 0,5% циркония, а также кремний, углерод, фосфор, алюминий. Он выдерживает нагревание до 1200 °C и обладает высоким электрическим сопротивлением - 1110х109 Ом/м. Плавится спираль нихромовая Х20Н80 при достижении температуры 1400 °C. Металл трудно поддается свариванию, требует подогрева и специального оборудования.

Спираль нагревательная из марки сплава Х15Н60 применяется в точных приборах, работающих в вакууме деталях, электронных приборах. Хрома и никеля в сплаве соответственно 18 и 61% или чуть меньше. Марганец, титан, алюминий, кремний и углерод содержаться в количестве более 1%. Также в состав входит много железа - более 17%, что определяет более низкую цену материала и высокий уровень гибкости. Температура плавления металла достигает 1390 °C.

Оба сплава относятся к классу прецизионных - их свойства зависят от точного соблюдения процентного соотношения компонентов. Общие их характеристики -  достаточная для изготовления спирали гибкость, высокое удельное сопротивление нихрома и сохранение приданной формы при нагревании до высоких температур, превышающих 1000 °C.

 Продажа нихрома, проволоки ленты нити марок Х15Н60

 

Применение нагревательных элементов - спиралей из нихрома

 

Встретить спиральные элементы из нихрома можно практически во всех бытовых, промышленных и лабораторных приборах и устройствах, где требуется быстрый электрический нагрев до высокой температуры.

Это:

электрические печи сопротивления промышленные и бытовые;

технологическое и отопительное оборудование промышленных предприятий;

утюги;

плиты электрические;

котлы электрические;

тостеры;

грильницы;

испарители;

тандыры;

гриль электрический;

прикуриватели;

обогреватели;

дистилляторы;

Часть из нагревательных элементов изолированы гибкой жаростойкой оболочкой или помещаются в керамические бусы, трубки, втулки.

Часть - представляет собой открытые нихромовые спирали нагрева определенных параметров, различающихся по мощности, сопротивлению, диаметру и длине.

При выходе из строя купить электрическую нихромовую спираль с необходимыми параметрами сложно. Легче заказать нагревательный элемент у компании ПАРТАЛ или изготовить самому.  

Но и здесь вам придется воспользоваться услугами организации ПАРТАЛ - качественную нихромовую проволоку из требуемых марок нихромовых сплавов тоже найти в продаже непросто. У нас нихром только российского производства. Китайский нихром не продаем и в производстве электрических спиралей не применяем.

 

Расчет электрического сопротивления спирали, перед навивкой своими руками

 

Для многих самодельных и заводских устройств и приборов намотать спираль собственноручно представляется единственно правильным решением. Но для этого необходимо выполнить ряд предварительных операций. Самая важная из них - расчет омического сопротивления нихромовой проволоки.     

Для расчета сопротивления используется формула R = ρ · L / S.

Значение символов:

R (Ом) — итоговое сопротивление активное;

ρ (Ом·мм) — сопротивление материала удельное;  

L (м) — длина проволоки;

S(мм2) — площадь перпендикулярного сечения.

Удельное сопротивление наиболее распространенных марок нихрома приведено в Таблице 1

 

Таблица 1

Марка нихрома Ом•мм²/м при 20 °C - 1100 °C
Х20Н80 (Х20Н80-Н) 1,13 - 1,167
Х15Н60 (Х10Н60-Н) 1,12 - 1,248

 

Но, чтобы не считать самому, удобно использовать данные по готовому сопротивлению нихромовой проволоки заданной длины.

При помощи выдержки из справочной таблицы 2 расчет нихромовой спирали упрощается и легко найти требуемую длину проволоки в зависимости от заданного диаметра.

Подробные данные по электрическому сопротивлению 1 м проволоки нихромовой, фехралевой Ом/м - смотрите по ссылке

Значения электрического сопротивления 1 м ленты нихромовой, фехралевой Ом/м - смотрите по ссылке

Теоретический вес 1 м нихромовой проволоки, ленты - смотрите по ссылке


Таблица 2

Диаметр, мм Масса, грамм на 1 м Ом/м Ом/м
Х20Н80 Х15Н60
0,1 0,07 137 139
0,2 0,26 34,6 35.2
0,25 0,41 22,2 22,6
0,3 0,59 15,4 15,8
0,4 1,06 8,8 8,9

 

Из данных таблицы отчетливо видна тенденция к уменьшению сопротивления погонного метра нихромовой проволоки в зависимости от диаметра.

 

Как навить спираль нагрева из нихромовой проволоки

 

Навивка спирали — операция технологически несложная. Ее можно выполнить полностью вручную или использовать механическое приспособление — вращающийся вал требуемого диаметра с ручкой или насаженный на редуктор электродвигателя. Гибкость нихромовой проволоки и способность хранить форму позволяет наматывать ее на металлический стержень в холодном состоянии.

Рассчитав длину проволоки, отрезают необходимое количество и плотно, виток к витку навивают на стержень, оставив два прямых конца для подключения к клеммам. Растянуть готовую спираль по требуемой длине пазов в керамическом основании не составит труда.

 

Где купить нихромовую проволоку

 

Актуальные цены нихромовую проволоку, ленту, нить.

 

В прайс-листе компании ПАРТАЛ, а также в Онлайн магазине,  наряду с широким сортаментом специальных сплавов с особыми свойствами, можно выбрать нихромовую проволоку требуемой марки, для изготовления нагревательных элементов.

 

Также можно заказать стандартные и нестандартные электрическике спирали любой сложности.  

 

 

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29 ноября 2021