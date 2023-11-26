Общие сведения о типах термических печей омического сопротивления

Классификация печей омического сопротивления по технологической рекомендации

Печь омического сопротивления это тепловая футерованная камера. Тепло выделяет электрический нагревательный элемент, чаще всего им служит нихромовая спираль, после чего посредством теплового излучения передается нагреваемому материалу.



Термические электрические печи омического сопротивления в зависимости от метода преобразования электричества в тепло делятся на установки прямого и косвенного нагрева.

По технологической рекомендации термические печи Ом сопротивления косвенного нагрева можно разделить на три группы:

Термические печи для различных видов термической и термохимической обработки черных, цветных металлов и сплавов, стекла, керамики, металлокерамики, пластмасс и других материалов;

Плавильные печи для плавки легкоплавких цветных металлов и химически активных тугоплавких металлов и сплавов;

Сушильные печи для сушки лакокрасочных покрытий, литейных форм, обмазок сварочных электродов, металлокерамических изделий, эмалей и т. п.

Классификация электрических печей Ом сопротивления по принципу работы



Электрические печи Ом сопротивления обычно используют для термической обработки изделий, которые изменяют свою температуру в соответствие с заданными параметрами.

В первом случае изделие помещают в камеру нагрева, и повышают температуру согласно предусмотренным параметрам, далее изделие вынимают и закладывают следующее, и все повторяется снова и снова.

Такой способ практикуют в печах периодического действия (садочные печи). Существует два вида садочных печей – шахтные и камерные.

Для печи периодического действия (садочной) свойственно неизменное положение нагреваемого материала (садки) в течение всего запланированного нахождения в печи.

Период работы печи подразумевает загрузку, термическую обработку согласно технологической карте и выгрузку.

Печь способна работать постоянно (тогда периоды протекают непрерывно один за другим) или согласно графику термического участка.

Во втором случае камерные печи Ом сопротивления имеют ряд температурных зон согласно технологической карте обработки изделия.

Обрабатываемое изделие двигается с запланированной скоростью от загрузочной камеры нагрева к месту разгрузки.

При такой организации термического процесса допустимо движение изделий беспрерывным потоком.

Это относится к термическим печам непрерывного действия (методические проходные печи).

Такие печи применяют при серийном производстве, автоматизация технологического процесса гарантирует:

Автоматическое передвижение изделий с заданной скоростью внутри печи.

Автоматическую подачу необработанных изделий и снятие обработанных.

Автоматическую стабилизацию заданных температурных зон режимов печи.

Печи непрерывного действия наиболее актуальны для использования в поточных технологических линиях зачастую в связке металлообрабатывающим оборудованием в условиях массового и крупносерийного производства его принято называть агрегатным.

Электрические печи Ом сопротивления классифицируются

По режиму работы – имеются установки непрерывного и периодического действия.

По способу применения – лабораторные, для единичных исследований, и промышленные, для объемной и постоянной термообработки.

По атмосфере в рабочей камере – с контролируемой атмосферой, в том числе вакуумные, либо функционирующие в воздушной среде (окислительные).

По виду обрабатываемых изделий – установки для термической металлообработки, печи для воздействия на стекло, керамику, фарфор и др.

По типу конструкции – шахтные, камерные, колпаковые, плавильные и конвейерные ЭПС. Имеются установки с выдвижным и пульсирующим подом, карусельные, барабанные, толкательные и другие конструкции.

По рабочей температуре – наиболее наглядной характеристике термических электропечей сопротивления.

Классификация электрических печей нагрева Ом сопротивлением по температурному режиму

Низкотемпературные (нагрев до 600 °C) в основе нагревательные элементы из сплава нихром марок Х20Н80, Х15Н60.

Среднетемпературные (нагрев до 1250 °C) в качестве нагревательных элементов используются нихром марок Х15Н60, Х20Н80.

Высокотемпературные (нагрев до 1450 °C) установки на основе сплава фехраль марок Х27Ю5Т, Х23Ю5Т и др.

Особо высоких температур (нагрев до 1800 °C) в них нагревательные элементы изготовлены из керамических материалов – хромита лантана, дисилицида молибдена, карбида кремния.

Сверхвысоких температур (нагрев до 2500 °C) работают в вакуумной среде с использованием тугоплавких металлов тантала, вольфрама , молибдена либо композитных углеродосодержащих сплавов в качестве нагревателей.

Широкое распространение электропечей Ом сопротивления периодического действия (садочных печей) обусловлено разнообразной сравнительно простотой конструкции, относительно невысокой стоимостью и неизменно повышающимся на сегодняшний день объемом проведения общепромышленных процессов термической обработки в условиях мелкосерийного производства, ремонтно-восстановительных, инструментально-термических участков.

Наиболее распространенные виды электрических печей Ом сопротивления это камерные, камерные с выдвижным поддоном, шахтные, элеваторные, колпаковые печи.