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Спиральный проволочный нагреватель из нихрома марки Х20Н80 на фото спираль электрического сопротивления мощностью 19 кВт навита из проволоки нихромовой Ø 4,0 мм

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Спиральный проволочный нагреватель из нихрома марки Х20Н80 на фото спираль электрического сопротивления мощностью 19 кВт навита из проволоки нихромовой Ø 4,0 мм
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
Сумма - 0руб.
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Диаметр нихромовой проволоки, мм4,0
Внешний диаметр спирали, мм38
Внутренний диаметр спирали, мм30
Длина спирали, мм1020
Вес спирали, кг3,1
Мощность спирали, кВт19
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ20Н80

ЦЕНА СПИРАЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

Стоимость нихромовго проволочного нагревателя формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Нихромовые нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и быстрая доставка 


Компания ПАРТАЛ предлагает высококачественные проволочные нагреватели из нихрома марки Х20Н80, изготовленные по индивидуальным параметрам заказчика.

  • Преимущества наших нагревателей:
  • Изготовление по вашим спецификациям
  • Высочайшее качество, подтвержденное гарантией
  • Короткие сроки производства
  • Доставка в любую точку России

Пример нашей продукции:

Электрическая нагревательная спираль мощностью 19 кВт, изготовленная из нихромовой проволоки диаметром 4,0 мм.

Заказать нихромовые спирали в ПАРТАЛ - это гарантия получения высокоэффективных и надежных компонентов для ваших проектов.

 

 

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Откройте мир превосходного нагрева с проволочными нихромовыми нагревателями от ПАРТАЛ!

Нагревательные элементы из нихрома являются незаменимым компонентом для различных промышленных и бытовых применений, требующих высокоэффективного и надежного нагрева.

Наша компания ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, которые удовлетворят даже самые требовательные потребности.

 

Что такое нихромовые спирали?

 

Нихромовые спирали - это проволочные нагреватели, изготовленные из специального сплава нихром, состоящего в основном из никеля и хрома.

Этот сплав обладает рядом уникальных свойств, которые делают его идеальным для нагревательных элементов:

 

  • Высокая температура плавления
  • Превосходная коррозионная стойкость
  • Стабильное электрическое сопротивление
  • Равномерное распределение тепла

 

Типы спиралей нагрева:

 

  • Спирали сопротивления:  Спирали, предназначенные для создания электрического сопротивления и преобразования его в тепловую энергию.
  • Спирали нагрева:  Спирали, предназначенные для непосредственного нагрева окружающего воздуха или материалов.
  • Спирали из нихрома:  Спирали, изготовленные из нихромового сплава, обладающие высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью, высоким электрическим сопротвлением
  • Спиральные элементы: Спирали, используемые в качестве нагревательных элементов в различных приборах и устройствах.
  • Проволочные нагреватели: Нагреватели, состоящие из одной или нескольких спиралей, намотанных на изолирующий материал.

 

Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:

 

  • Изготовлены из высококачественного нихромового сплава
  • Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев
  • Обладают высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью
  • Имеют длительный срок службы
  • Подходят для различных применений

 

Закажите наши проволочные нихромовые нагреватели сегодня и откройте для себя новый уровень нагревательных возможностей!

Наши высококвалифицированные специалисты готовы предоставить полную поддержку и рекомендации, чтобы помочь вам найти идеальное решение для ваших конкретных потребностей.

 

 

ЭПС это Электрические печи сопротивления - это промышленные и лабораторные установки, используемые для нагрева различных материалов и заготовок путем пропускания через них электрического тока. Они классифицируются по принципу работы на несколько типов:

 

В этой статье рассматриваются различные типы электропечей ЭПС, включая:

 

  • Индукционные печи
  • Дуговые печи
  • Печи сопротивления
  • Электронно-лучевые печи
  • Плазменные печи

 

Каждый тип печи имеет свои уникальные характеристики и подходит для различных применений. В статье подробно описываются принципы работы, преимущества и недостатки каждого типа, а также их области применения: Читать статью - Электрические печи сопротивления

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