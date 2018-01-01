Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,055 мм ГОСТ 8803-89

Нихром представляет собой сплав никеля и хрома, который устойчив к коррозии, а также является пластичным и ковким.

Проволока из этого сплава применяется в устройствам, таких как резисторы, реостаты и в производстве надежного электронагревательного оборудования.

Широкое применение нихромовой проволоки обусловлено ее высокой термической и коррозионной стойкостью.

Она обладает высоким удельным электросопротивлением и температурой плавления, что делает ее стабильной при повышении температуры.

Проволока нихрома широко используется в нагревательных приборах и элементах сопротивления, легко скручивается в спирали и не провисает при нагреве, ее плотность составляет всего 8,2−8,5 г/см³.

Нихромовая проволока хорошо противостоит агрессивным средам и выдерживает значительные нагрузки, что позволяет использовать тонкие нити с диаметром 0,01 - 0,1 мм.

Пластичность материала позволяет применять менее энергоемкий способ раскатки.

Высокая стоимость проволоки не должна восприниматься как недостаток, ведь она обеспечивает качество, долговечность и надежность с минимальными затратами на обслуживание.

