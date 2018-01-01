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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,055 мм ГОСТ 8803-89

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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,055 мм ГОСТ 8803-89
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Количество в упаковке: 1 / кг
Количество упаковок: 1
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Марка нихромаХ20Н80-ВИ
Диаметр нихромовой нити, мм0,055
Форма выпускаКатушка
ГОСТ8803-89

 ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВОЙ НИТИ - ДИАМЕТР 0,055 ММ

Нихромовая нить Х20Н80-ВИ по ГОСТ 8803-89 изготовлена из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Эта тонкая нихромовая нить используется в резистивных элементах, критически важных компонентах внутривакуумных приборов, а также в изделиях электронной техники и не прецизионных резисторах

Нихром представляет собой сплав никеля и хрома, который устойчив к коррозии, а также является пластичным и ковким.

Проволока из этого сплава применяется в устройствам, таких как резисторы, реостаты и в производстве надежного электронагревательного оборудования. 

 

Широкое применение нихромовой проволоки обусловлено ее высокой термической и коррозионной стойкостью.

Она обладает высоким удельным электросопротивлением и температурой плавления, что делает ее стабильной при повышении температуры. 

 

Проволока нихрома широко используется в нагревательных приборах и элементах сопротивления, легко скручивается в спирали и не провисает при нагреве, ее плотность составляет всего 8,2−8,5 г/см³. 

 

Нихромовая проволока хорошо противостоит агрессивным средам и выдерживает значительные нагрузки, что позволяет использовать тонкие нити с диаметром 0,01 - 0,1 мм.

Пластичность материала позволяет применять менее энергоемкий способ раскатки.

Высокая стоимость проволоки не должна восприниматься как недостаток, ведь она обеспечивает качество, долговечность и надежность с минимальными затратами на обслуживание.
 

 

ГОСТ 8803-89 - Нихромовая нить

 

 История создания сплава нихром

 

 Утренний поджаренный хлеб, как это нам знакомо, главный элемент завтрака «в западном стиле» оказался предвестником промышленного переворота.

 

 Именно тостер стал первым электрическим прибором, который упростил и разнообразил наш быт.

Это заслуга американского ученого, металлурга, из штата Иллинойс.

 

Альберт Лерой Марш, применил «металлургическую магию» и запатентовал в 1906 году двойной сплав и назвал его хромелем.

 

В наши дни этот сплав называется нихром. Четыре части никеля и одна часть хрома - таким был секрет первого достаточно прочного нагревательного элемента.

 

 Хромель ныне нихром наконец-то позволил в полной мере извлечь бытовую выгоду из стремительно развивающихся электросетей и проложил дорогу первым бытовым нагревательным приборам, кухонным плитам, утюгам, чайникам и т.д.

 

 В наши дни это уже целая индустрия бытового и промышленного производства. Лерой Марш принес в нашу жизнь современность и по праву назван «Отцом электроотопительной промышленности».

 

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