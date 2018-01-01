Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,055 мм ГОСТ 8803-89

Нихром представляет собой сплав никеля и хрома, который устойчив к коррозии, а также является пластичным и ковким.
Проволока из этого сплава применяется в устройствам, таких как резисторы, реостаты и в производстве надежного электронагревательного оборудования.
Широкое применение нихромовой проволоки обусловлено ее высокой термической и коррозионной стойкостью.
Она обладает высоким удельным электросопротивлением и температурой плавления, что делает ее стабильной при повышении температуры.
Проволока нихрома широко используется в нагревательных приборах и элементах сопротивления, легко скручивается в спирали и не провисает при нагреве, ее плотность составляет всего 8,2−8,5 г/см³.
Нихромовая проволока хорошо противостоит агрессивным средам и выдерживает значительные нагрузки, что позволяет использовать тонкие нити с диаметром 0,01 - 0,1 мм.
Пластичность материала позволяет применять менее энергоемкий способ раскатки.
Высокая стоимость проволоки не должна восприниматься как недостаток, ведь она обеспечивает качество, долговечность и надежность с минимальными затратами на обслуживание.
Утренний поджаренный хлеб, как это нам знакомо, главный элемент завтрака «в западном стиле» оказался предвестником промышленного переворота.
Именно тостер стал первым электрическим прибором, который упростил и разнообразил наш быт.
Это заслуга американского ученого, металлурга, из штата Иллинойс.
Альберт Лерой Марш, применил «металлургическую магию» и запатентовал в 1906 году двойной сплав и назвал его хромелем.
В наши дни этот сплав называется нихром. Четыре части никеля и одна часть хрома - таким был секрет первого достаточно прочного нагревательного элемента.
Хромель ныне нихром наконец-то позволил в полной мере извлечь бытовую выгоду из стремительно развивающихся электросетей и проложил дорогу первым бытовым нагревательным приборам, кухонным плитам, утюгам, чайникам и т.д.
В наши дни это уже целая индустрия бытового и промышленного производства. Лерой Марш принес в нашу жизнь современность и по праву назван «Отцом электроотопительной промышленности».